Окупанти поранили літнього мешканця Запорізької області

73-річний чоловік поранений внаслідок ворожої атаки на Василівський район Запорізької області. Загалом упродовж доби окупанти завдали 587 ударів по 13 населених пунктах.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Іван Федоров.

Війська РФ здійснили 5 авіаційних ударів по Гуляйполю, Залізничному, Полтавці та Гіркому.

380 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Плавні, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Полтавку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Новоандріївку, Чарівне та Білогір’я.

5 обстрілів з РСЗВ завдано по території Плавнів, Полтавки та Новоандріївки.

197 артилерійських ударів нанесено по території Магдалинівки, Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Полтавки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Чарівного, Білогір’я.

Надійшло 13 повідомлень про пошкодження будинків та господарчих споруд.