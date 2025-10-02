Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
Окупанти поранили літнього мешканця Запорізької області

Вороги атакували 13 населених пунктів області. 

Окупанти поранили літнього мешканця Запорізької області
наслідки російської атаки
Фото: Запорізька ОВА

73-річний чоловік поранений внаслідок ворожої атаки на Василівський район Запорізької області. Загалом упродовж доби окупанти завдали 587 ударів по 13 населених пунктах.

Про це  у телеграмі написав начальник ОВА Іван Федоров. 

Війська РФ здійснили 5 авіаційних ударів по Гуляйполю, Залізничному, Полтавці та Гіркому.

380 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Плавні, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Полтавку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Новоандріївку, Чарівне та Білогір’я.

5 обстрілів з РСЗВ завдано по території Плавнів, Полтавки та Новоандріївки.

197 артилерійських ударів нанесено по території Магдалинівки, Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Полтавки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Чарівного, Білогір’я.

Надійшло 13 повідомлень про пошкодження будинків та господарчих споруд.
﻿
