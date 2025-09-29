Майже 50 людей поранені унаслідок ворожих атак на Запоріжжя

Ворог завдав по області 696 ударів.

Російська армія поранила 49 людей у Запоріжжі. Загалом упродовж доби окупанти завдали 696 ударів по 17 населених пунктах області.

Як написав у телеграмі начальник ОВА Іван Федоров, ворог наніс 2 ракетні удари по Запоріжжю.

Війська РФ здійснили 10 авіаційних обстрілів по Залізничному, Новоселівці, Успенівці та Малій Токмачці.

496 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Новомиколаївку, Балабине, Комишуваху, Червонодніпровку, Приморське, Плавні, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Зелене та Чарівне.

8 обстрілів з РСЗВ завдано по території Запоріжжя та Полтавки.

180 артилерійських ударів нанесено по території Червонодніпровки, Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Надійшло 396 повідомлень про пошкодження житла, техніки та об’єктів інфраструктури.