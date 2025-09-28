Головне за неділю, 28 вересня: наслідки масованої атаки, майже 110 боєзіткнень, ситуація в Куп’янську

Бойові дії на Донеччині, 109 бойових зіткнень, ворожі обстріли, парламентські вибори в Молдові. Яким запам’ятається 1313-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 28 вересня відбулося 109 боєзіткнень.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 28 вересня – в новині.

Генштаб ЗСУ також повідомляє, що росіяни намагалися поліпшити свої позиції біля Ямполя на Сумщині, проте українські захисники одразу підтягнули сили й не дали ворогу просунутися.

Докладніше – в новині.

Ситуація у місті Куп'янськ Харківської області критична. Місто повністю закрите для будь-яких служб. Там триває контрдиверсійна операція, розповів в ефірі "Суспільного" очільник Куп'янської МВА Андрій Беседін.

Як зазначає Беседін, зараз у місто можуть заїхати лише військові, тому евакуація максимально ускладнена.

"Єдиний зараз спосіб виїхати – це вийти пішки за територію Куп’янська. Там уже наші служби – волонтери, ДСНС, поліція – заберуть і відвезуть у більш безпечне місце. Або можна звернутися до військових – і ті обов’язково допоможуть", – додає Беседін.

За інформацією Беседіна, на правобережній частині Куп’янська залишається близько 680 людей, а загалом у громаді – понад 1600. У місті відсутні електро-, водо- та газопостачання. Беседін закликає місцевих мешканців виїжджати, адже ситуація досягла критичної точки.

Станом на 14:57 у Запоріжжі кількість постраждалих внаслідок масованої ворожої атаки зросла до 38 осіб, повідомили в ОВА.

Раніше стало відомо, що шестеро поранених ушпиталені, зокрема троє дітей. 28 людей на амбулаторному лікуванні.

Аварійно-рятувальні роботи в Києві після російської атаки завершено, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

У результаті атаки загинули 4 людини, серед них - дитина, ще 13 осіб постраждали.

Психологи ДСНС надали допомогу 25 людям.

До ліквідації наслідків масованої російської атаки залучалися понад 300 рятувальників та 70 одиниць техніки.

Британські журналісти ідентифікували 13 російських офіцерів та генералів, причетних до воєнних злочинів у Бучі Київської області. На початку війни в березні 2022 року росіяни вбили там сотні цивільних, пише британська газета The Sunday Times.

Зазначається, що особи росіян були встановлені завдяки роботі незалежних юристів та слідчих. Вони використовували розвідувальні дані з відкритих джерел та отримали підтвердження від українських правоохоронних органів. Окрім 13 офіцерів та генералів було офіційно ідентифіковано понад 80 російських солдатів, також причетних до вбивств цивільного населення безпосередньо в Бучі. Проте більшість досі не вдалося достеменно ідентифікувати.

Видання навело список ідентифікованих росіян, чиї імена та провина підтверджені численними доказами з різних державних та незалежних джерел.

Перелік – у новині.

Станом на 18:14 на парламентських виборах у Молдові проголосували 1,39 млн осіб, явка перевищила 46% виборців. Це перевищує мінімальний поріг у 33,33% для визнання волевиявлення, йдеться на сайті ЦВУ країни.

Громадяни Молдови обирають 101 депутата на чотирирічний термін. Цьогоріч у виборах беруть участь 15 партій, 4 блоки та 4 незалежні кандидати. Вперше для діаспори запровадили можливість голосування поштою, яке охопило громадян у 10 країнах.

Президентка Молдови Мая Санду закликала громадян активно брати участь у виборах і закликала проголосувати за парламент, який здатний забезпечити європейське майбутнє країни.

За попередніми даними, на виборах у Молдові лідирує проєвропейська партія PAS.

Докладніше – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!