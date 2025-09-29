Через російські обстріли на Дніпропетровщині постраждали двоє цивільних

Російські окупанти атакували два райони Дніпропетровщини. Унаслідок атак поранень зазнали двоє людей.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Під ворожими обстрілами у Синельниківському районі були Межівська та Покровська громади. Там постраждали дві жінки – 49 і 59 років. Їм надали необхідну допомогу.

Внаслідок ударів зруйнована житлова і господарська споруди. Також пошкоджені 2 машини надзвичайників, а у будинку культури вибиті вікна.

Майже 20 ворожих атак пережила Нікопольщина. По райцентру та Покровській громаді росіяни гатили з важкої артилерії. Ворог скеровував туди fpv-дрони. Понівечені 5 приватних будинків і 4 господарські споруди. Зачепило газогін, лінію електропередач.