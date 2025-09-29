Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Через російські обстріли на Дніпропетровщині постраждали двоє цивільних

Окупанти атакували авто рятувальників.

Через російські обстріли на Дніпропетровщині постраждали двоє цивільних
Фото: Сергій Лисак

Російські окупанти атакували два райони Дніпропетровщини. Унаслідок атак поранень зазнали двоє людей.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Під ворожими обстрілами у Синельниківському районі були Межівська та Покровська громади. Там постраждали дві жінки – 49 і 59 років. Їм надали необхідну допомогу.

Внаслідок ударів зруйнована житлова і господарська споруди. Також пошкоджені 2 машини надзвичайників, а у будинку культури вибиті вікна.

Майже 20 ворожих атак пережила Нікопольщина. По райцентру та Покровській громаді росіяни гатили з важкої артилерії. Ворог скеровував туди fpv-дрони. Понівечені 5 приватних будинків і 4 господарські споруди. Зачепило газогін, лінію електропередач. 

  • Упродовж доби росіяни атакували Покровську, Слов'янську та Межівську громади Синельниківщини, там поранено людину.
