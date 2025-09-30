Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
На Одещині енергетики відновлюють електропостачання після негоди

Наразі зі світлом ще 12 населених пунктів.

Станом на 17:00 в Одеські області електропостачання, яке було пошкоджене після негоди, вже відновили у 12 населених пунктах. 

Про це повідомив керівник ОВА Олег Кіпер.

За його словами, аварійні бригади працюють безперервно, щоб повернути світло усім споживачам. 

«В області тривають роботи з відкачування води, залучена спецтехніка. Робимо все можливе для стабілізації ситуації», - додав Кіпер.

Очільник області повідомляв, що станом на 14:00 частково знеструмленими залишалися 27 населених пунктів, переважно в Одеському та Білгород-Дністровському районах. 

  • Негода накрила Одещину вночі 30 вересня. Найбільше постраждав Білгород-Дністровський район.
