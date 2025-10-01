МЗС України висловлює протест через "осінній призов" до армії РФ на окупованих територіях

Примусово "призваних" громадян України РФ використає як гарматне м’ясо у війні проти їхньої власної держави.

МЗС України висловлює рішучий протест у зв'язку з "осіннім призовом" на військову службу, який РФ розпочинає з 1 жовтня на ТОТ України та в Криму.

Про це йдеться у заяві МЗС України.

"Здійснюючи цей "призов", Російська Федерація грубо порушує свої міжнародно-правові зобов'язання… Примус до служби в армії держави-окупанта є воєнним злочином і не залишиться безкарним", — ідеться у повідомленні.

Як додають у МЗС, Кремль обов'язково використає примусово "призваних" громадян України як гарматне м’ясо у війні проти їхньої власної держави, що наражає їх на смертельну небезпеку.

"У зв'язку з цим закликаємо українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, всіляко уникати цього злочинного «призову»… У разі залучення до війни проти України закликаємо скористатися можливістю порятунку завдяки проєкту "Хочу жить" та добровільно здатися Силам оборони України", — наголошують у МЗС.

Українські дипломати також звернулися до українців, які мешкають на історичних українських землях – на Кубані, Стародубщині, Північній та Східній Слобожанщині в межах сучасних Краснодарського краю, Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей РФ, із закликом згадати своє коріння та не брати участі у злочинній війні проти батьківщини своїх предків.

"Звертаємося також до представників всіх корінних народів Російської Федерації: це не ваша війна, це війна Москви, яка кидає вас на загарбання українських земель так, як сама колись загарбала ваші землі, і масово вас вбиває, щоб на ваших землях жили інші", — зауважили у зовнішньополітичному відомстві.

У МЗС акцентували, що Україна продовжує документувати всі порушення Російською Федерацією норм міжнародного права для притягнення російського військово-політичного керівництва до відповідальності, і закликали світ посилити політико-дипломатичний та санкційний тиск на державу-агресора.