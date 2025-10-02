Профільне міністерство пояснило, як ветеранам й ветеранкам отримати від держави компенсацію за оренду житла

Послуга стала доступною й для ветеранів/ветеранок війни з числа ВПО, які взагалі не мають власного житла або мешкали у домівках, що не були їхньою власністю.

Отримати кошти на покриття оренди житла відтепер можуть не лише Захисники/Захисниці, які втратили або мають пошкоджене житло внаслідок бойових дій чи на тимчасово окупованих територіях. Послуга стала доступною й для ветеранів/ветеранок війни з числа ВПО, які взагалі не мають власного житла або мешкали у домівках, що не були їхньою власністю.

Хто може отримати компенсацію

Захисники та Захисниці, які захищали незалежність, суверенітет, територіальну цілісність України та:

втратили або мають пошкоджене житло внаслідок бойових дій;

проходять реабілітацію далеко від свого задекларованого місця проживання (понад 15 км);

з числа ВПО, які взагалі не мають власного житла або мешкали у домівках, що не були їхньою власністю.

Скільки компенсуватимуть

Сума виплат залежить від місця розташування орендованого житла.

Київ, Дніпро, Львів, Одеса – 2 прожиткових мінімумів – зараз це 6 056 грн

обласні центри – 1,5 прожиткового мінімуму – 4 542 грн

інші населені пункти – 1 прожитковий мінімум – 3 028 грн

(для працездатних осіб станом на 1 січня 2025 року)

Тобто, якщо вартість орендованого житла перевищує розмір грошової компенсації, ветеран/ветеранка самостійно здійснює доплату повну оплату за договором, а в подальшому отримує компенсацію у визначених вище розмірах.

Якщо людина орендує житло менше ніж на місяць, компенсація виплачуватиметься пропорційно кількості днів проживання.

Кошти виплачують на банківський рахунок (за стандартом IBAN), зазначений в заяві про виплату.

Куди подати заяву та які потрібні документи

Через структурний підрозділ, відповідальний за ветеранську політику, за місцем орендованого житла;

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) за місцем орендованого житла (послуга 02606).

Подати заяву на отримання компенсації можно як особисто, так і відправити документи поштою (рекомендованим листом).

До структурного підрозділу з питань ветеранської політики Захисники та Захисниці подають заяву у паперовій формі згідно з додатком до Порядку № 252.

До заяви, необхідно подати документи (копії):

документ, що посвідчує особу, або або єДокумент з унікальним електронним ідентифікатором (QR кодом);

картка платника податків;

довідка про відсутність (наявність) судимості та інших обмежень, пов’язаних зі злочинами проти України;

договір найму (оренди) житла, укладений відповідно до вимог Цивільного кодексу України;

інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

акт обстеження об’єкта, пошкодженого внаслідок бойових дій, спричинених агресією рф;

військово-обліковий документ;

документи, які підтверджують право на виплату (довідка взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, підтвердження статусу учасника бойових дій, довідка про безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, та інші).

До пакету документів Захисник/Захисниця з числа ВПО має подати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб або за наявності технічної можливості – електронної довідки, що є відображенням в електронній формі інформації, що міститься в довідці, яка підтверджує факт внутрішнього переміщення і взяття на облік такої особи.

Колишнім поліцейським і рятувальникам, які були звільнені зі служби, але ще не отримали офіційного статусу УБД або ОІВВ, до заяви слід додати копії військово-облікового документа та витягу з наказу про звільнення зі служби в поліції/ виключення з кадрів ДСНС.

Особи, які проходять реабілітацію далеко від свого задекларованого місця проживання (понад 15 км), та не набули статусу ветерана війни, додають (копії) форми первинної облікової документації № 044-1 “Результати обговорень мультидисциплінарної реабілітаційної команди стосовно особи, яка потребує реабілітації”, затвердженої наказом МОЗ від 14.02.2012 № 110, або інших документів, що підтверджують проходження реабілітації, військово-облікового документа, довідки про безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України.

Структурний підрозділ, за потреби, супроводжує заявника/заявницю у підготовці документів (перевіряє подані документи, визначає розмір компенсації).

У підготовці документів може допомогти й фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.

Рішення щодо виплати компенсації ухвалюють протягом 10 робочих днів.

У разі відмови у виплаті грошової компенсації Захисник та Захисниця мають право повторно звернутися із заявою про виплату грошової компенсації після усунення причин відмови у виплаті грошової компенсації.