“Крим наш?” Через системне знищення ППО перебування окупантів на півострові стає дедалі небезпечнішим

Спецпідрозділ ГУР "Примари" системно демілітаризує тимчасово окупований Крим, передусім шляхом знищення об'єктів протиповітряної оборони та радіолокаційних засобів. Протягом 2024-2025 років українські розвідники продемонстрували унікальну ефективність у проведенні спеціальних операцій на півострові. Як наслідок, здатність російської ППО належним чином захищати логістичні та військові об'єкти у Криму виявилася суттєво обмежена.

Так, у березні 2025 року розвідники завдали точних ударів по ворожих радіолокаційних станціях 48Я6-К1 "Подльот", КП БРЛС РМ-10М1Е, 9С32 "Імбірь", командному пункту радіолокаційної станції СТ-68 та 39Н6 "Каста-2Е2". Це дороговартісна техніка з дальністю виявлення цілей в радіусі 200-600 кілометрів, яка дозволяла російській армії контролювати повітряний простір. Наприклад, радіолокаційний комплекс “Подльот” призначений для видачі цілевказівки для ЗРК С-300, С-400 та подібних до них. Цей РЛС може одночасно виявляти до 200 цілей.

А в серпні "Примари" під час своєї чергової результативної операції уразили одну з найцінніших РЛС окупантів – "Єнісєй", що входить до складу комплексу С-500. Також тоді були знищені ворожі РЛС "Небо-СВУ", РЛС "Подльот К-1", РЛС 96Л6Е та база ППО 3-го радіотехнічного полку.

Крім РЛС, українські розвідники систематично знищують в Криму і російську авіацію. При цьому демонструючи здатність збивати цілі, які досі вважалися невразливими. Наприклад, 21 вересня “Примари” створили прецедент, вперше в історії вразивши російські літаки-амфібії Бе-12 "Чайка". Ці повітряні судна оснащені унікальним дороговартісним обладнанням для виявлення та боротьби з підводними човнами. Через обмежену кількість і складність обслуговування Бе-12 вважаються рідкісними та незамінними для Росії, оскільки виробництво таких амфібій фактично втрачено.

Крім цього, "Примари" у вересні уразили три ворожі багатоцільові гелікоптери Мі-8 і два транспортні літаки Ан-26. Це без урахування виведених з ладу у першому місяці осені ще трьох РЛС.

Загалом українські дрони підрозділу “Примари” за 7 місяців 2025 року уразили щонайменше 44 об’єкти, пов’язані із протиповітряною обороною противника в тимчасово окупованому Криму.

Систематичне знищення берегових радіолокаційних станцій та протичовнових літаків відкриває нові можливості для дій українських сил на морі і розширює простір для подальших атак на російські військові об’єкти та інші легітимні цілі.

Підтвердженням цьому, зокрема, може слугувати вибух у ніч на 29 вересня на одній з найбільших нафтобаз у Феодосії, внаслідок чого було уражено резервуарний парк із мазутом, що спричинило масштабну пожежу.

Результатом цієї атаки стало посилення паливної кризи на півострові, яка вийшла на пік ще у другій половині вересня. Тоді в Криму через дефіцит поставок і зниження російських переробних потужностей призупинила продаж бензину майже половина АЗС. По всьому півострову утворилися рекордні черги на заправках, тож окупаційна влада запровадила бензинові талони та ліміти, закликаючи населення “тримати спокій” і “не створювати ажіотаж”, зокрема заборонивши продаж палива у каністри.

До того фіксувалися удари по військових базах та складах мілітаризованого Криму. Зокрема, були уражені казарми та навчальний корпус 31-ї дивізії, комунікаційний вузол Чорноморського флоту РФ, прикордонний пост поблизу Армянська тощо.

Тож як наголошує очільник ГУР Кирило Буданов, міф про «неприступний Крим» є хибним, адже Сили оборони України послідовно ведуть роботу над його демілітаризацією.