Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими. З російської неволі визволено 185 військових та 20 цивільних українців.
Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Зазначається, що частину було обміняно згідно з домовленостями у Стамбулі, частину - в межах чергового, 69-го обміну.
"Додому повертаються військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, а також Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Окрім солдатів та сержантів вдалося також звільнити офіцерів. Звільнені військовослужбовці захищали країну на луганському, донецькому, харківському, запорізькому, херсонському, київському, сумському та чернігівському напрямках", - йдеться в повідомленні.
Серед визволених - оборонці Маріуполя. Додому також повертаються нацгвардійці, які потрапили в полон, охороняючи ЧАЕС.
Наймолодшому звільненому Захиснику виповнилося 26 років, найстаршому - 59. Практично усі вони перебували в неволі з 2022 року.
Звільнені з полону пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації та усі передбачені державою виплати.
Як повідомлялося, Україна намагається звільнити з російського полону ще 1000 людей, зараз іде робота над списками.