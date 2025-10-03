Умєров анонсував засідання Технологічної ставки: говоритимуть про відкриття експорту зброї

На найближчому засіданні Технологічної ставки обговорюватимуть відкриття керованого експорту зброї. В Раді нацбезпеки і оборони вже провели підготовчу нараду за участі міноборони, міністерства економіки, мінфіну, військових керівників і голів розвідок, повідомив її секретар Рустем Умєров.

Учасники наради підготували матеріали про виробничі спроможності і наявні запаси. Експортувати будуть лише те, що є в надлишку і має вільні виробничі потужності.

"Очікуємо детальну доповідь від уряду, Міноборони, військового керівництва та розвідок із чітким алгоритмом запуску керованого експорту зброї: коли, в яких обсягах і якими механізмами", – сказав Умєров.

Окремо на засіданні розглядатимуть російську атаку на інфраструктуру.

Експорт зброї

Під час воєнного стану експорт зброї з України заборонений, однак цього року тему часткового відкриття продажу почали обговорювати активно. Згідно з задумом, виробники зможуть продавати лише те озброєння, яке є в надлишку у Силах оборони. За ці кошти фінансуватимуть більш дефіцитні позиці, в тому числі – далекобійні дрони.

Президент Володимир Зеленський казав, що обговорюють продажі до США, країн Європи, Близького Сходу і навіть Африки.

За даними джерел LB, в Офісі президента розглядали дві моделі експорту: індивідуальне погодження кожної заявки від кожної компанії, а також пропорційний експорт – дозвіл експортувати 50 % від обсягу українських контрактів, а частину виторгу від експорту передавати на зброю для ЗСУ. Про очікувані переваги відкриття експорту зброї можна почитати в матеріалі "Продаж української зброї за кордон. Які ризики обговорюють, що кажуть у владі та яка ситуація з технікою на фронті".



