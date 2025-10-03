В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
МЗС заявило, що шатдаун у США не вплинув на поставки зброї Україні

Також продовжуються переговори щодо угоди про дрони – Drone Deal.

МЗС заявило, що шатдаун у США не вплинув на поставки зброї Україні
Георгій Тихий
Фото: РБК-Україна

Міністерство закордонних справ України заперечило інформацію у медіа і заявило, що шатдаун у США не вплинув на поставки зброї Україні.

Про це у “Твітері” написав речник дипломатичного відомства Георгій Тихий. 

“Це неправда. Переговори між Україною та США про угоду щодо безпілотників йдуть за планом, і поставки продовжують надходити”, – йдеться в повідомленні.

Тихий прикріпив скриншот матеріалу The Telegraph, де йшлося про те, що поставки американської зброї до України можуть затриматися через шатдаун у США.

Нагадаємо, нещодавно Україна і США провели технічні перемовини щодо угоди з купівлі українських дронів (Drone Deal). Реалізація угоди передбачає також можливість створення спільних українсько-американських виробництв.
﻿
