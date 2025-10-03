В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Українська система Delta стала основною системою управління на навчаннях НАТО REPMUS 2025

За її допомогою було скоординовано понад 100 безпілотних платформ — морських, підводних, наземних та повітряних.

Українська система Delta стала основною системою управління на навчаннях НАТО REPMUS 2025
українська бойова система Delta
Фото: телеграм / Денис Шмигаль

Українська бойова система Delta стала основною системою управління для об'єднаної команди країн-учасниць на навчаннях НАТО REPMUS 2025, повідомив міністр оборони Денис Шмигаль. 

За її допомогою було скоординовано понад 100 безпілотних платформ — морських, підводних, наземних та повітряних.

Україна вдруге поспіль долучилася до навчань НАТО REPMUS 2025 — найбільшого міжнародного заходу з відпрацювання застосування безпілотних систем у морських операціях. Під час навчань українські військовослужбовці поділилися бойовим досвідом із партнерами.

“Delta підтвердила сумісність з найновішими стандартами Альянсу. А також, що українські технології не лише відповідають стандартам НАТО, а й формують нові підходи до ведення війни. Це — доказ нашої здатності швидко адаптовуватися до будь-яких бойових дій на морі, суші чи в повітрі”, — повідомив міністр оборони.
