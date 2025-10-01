У резолюції зафіксовано понад 800 злочинів проти медіа, зокрема 108 випадків загибелі українських журналістів від початку повномасштабної війни.

Парламентська асамблея Ради Європи закликала до негайного звільнення щонайменше 26 українських журналістів, захоплених Росією у полон, запровадження санкцій щодо відповідальних за ці злочини осіб та посилення міжнародного тиску на РФ.

Відповідну резолюцію авторства народного депутата України Євгенії Кравчук на пленарному засіданні в Страсбурзі підтримали 128 делегатів ПАРЄ (один утримався), передає Укрінформ.

«З огляду на зневагу нинішнього російського режиму до міжнародного права, єдиним доступним на сьогодні засобом звільнення незаконно утримуваних журналістів є чинення політичного, економічного та дипломатичного тиску на Російську Федерацію. Крім того, Міжнародний комітет Червоного Хреста та міжнародні організації, членом яких є Росія, зокрема ООН та ОБСЄ, мають відігравати важливу роль у цьому відношенні», - йдеться в документі.

У резолюції міститься вимога до Росії негайно звільнити всіх українських журналістів, припинити практику катувань, убивств та переслідувань, надати інформацію про місця перебування та стан здоров’я полонених і допустити до них МКЧХ.

При цьому надається перелік 26 осіб, що залишаються в полоні, з вказівкою місця та дати їхнього арешту.

У сесійній залі ПАРЄ були присутні журналісти Дмитро Хилюк і Владислав Єсипенко, які нещодавно повернулися з полону.

«Вперше резолюція ПАРЄ використовує термін «громадянські журналісти». Здебільшого це не професійні журналісти, а кримськотатарські активісти та родичі політичних в'язнів, більшість яких змушена працювати анонімно. Саме такі люди в Криму щодня ризикують своїм життям», - наголосила авторка резолюції Євгенія Кравчук.

Документ містить заклик до держав-членів Ради Європи підтримати міжнародні механізми відповідальності Росії, такі як Реєстр збитків, Комісія з розгляду заяв, Спеціальний трибунал за злочин агресії, а також використати можливості Міжнародного кримінального суду та принцип універсальної юрисдикції для притягнення до відповідальності російських посадовців.

«Санкції мають застосовуватися як до високопосадовців, так і до нижчих за рангом виконавців - командувачів оперативних угруповань військ РФ, начальників штабів та їхніх заступників, командирів підрозділів, командувачів флотів, посадовців Генштабу та керівництва ГРУ, керівників та співробітників місць утримання, чиновників, відповідальних за контроль над медіа й пропаганду на окупованих територіях», - уточнила Кравчук.