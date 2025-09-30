Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Ексклюзив, ФотоКонцерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Росія повторно обстріляла залізничну інфраструктуру на Чернігівщині

Усі поїзди сумського та чернігівського напрямків рухатимуться із затримками.

Росія повторно обстріляла залізничну інфраструктуру на Чернігівщині
Укрзалізниця
Фото: EPA/UPG

30 вересня залізнична інфраструктура на Чернігівщині потрапила під повторний російський обстріл.

Як повідомила Укрзалізниця, фахівці обстежують колію. Є знеструмлення на Ніжинському напрямку.

«Усі поїзди сумського та чернігівського напрямків рухатимуться під резервними тепловозами, а отже - із затримками. Найбільш значуще відхилення від графіка наразі має поїзд №143 Суми - Львів (7+ годин). У зворотному напрямку поїзд №144 Львів - Суми також вирушить із запізненням», - зазначив перевізник.

  • Того ж дня вранці російські війська атакували Чернігівську область. Через обстріл без світла залишились понад 26 тисяч абонентів. 
