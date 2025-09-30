Росія повторно обстріляла залізничну інфраструктуру на Чернігівщині

30 вересня залізнична інфраструктура на Чернігівщині потрапила під повторний російський обстріл.

Як повідомила Укрзалізниця, фахівці обстежують колію. Є знеструмлення на Ніжинському напрямку.

«Усі поїзди сумського та чернігівського напрямків рухатимуться під резервними тепловозами, а отже - із затримками. Найбільш значуще відхилення від графіка наразі має поїзд №143 Суми - Львів (7+ годин). У зворотному напрямку поїзд №144 Львів - Суми також вирушить із запізненням», - зазначив перевізник.