ГоловнаСуспільствоПодії

Нацрада поскаржиться регулятору ЄС на блокування українських медіа в Угорщині

Україна блокує лише ресурси, які поширюють російську дезінформацію, і робить це з дотриманням процедур, заявляє український регулятор.

29 вересня уряд Угорщини заблокував доступ своїх громадян до 12 українських медіа. У відповідь Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення звернеться зі скаргою до до голови Європейської платформи регуляторних органів (EPRA) Стефані Комі та міжнародних інституцій із проханням оцінити дії угорської сторони.

За інформацією Нацради, угорська влада назвала своє рішення «дзеркальною відповіддю» після того, як СБУ на початку вересня заблокувала 15 іноземних платформ за поширення російської дезінформації.

«Заблоковані Україною ресурси – угорськомовні News Front, Bal-Rad, Demokrata, Origo, румунські Pravda Romania, Flux24, молдовський Sputnik та інші, які систематично транслювали наративи держави-агресора: вигадки про діяльність українців, дискредитацію міжнародної підтримки нашої країни, підрив довіри до євроатлантичних інституцій, виправдання порушення санкційного режиму проти Росії», - зауважила Нацрада і наголосила - Україна блокує лише ресурси, які поширюють російську дезінформацію, і робить це з дотриманням процедур та можливістю судового оскарження.

Дії угорського уряду Київ оцінює як небезпечний прецедент та порушення права на інформацію.

Тож найближчим часом Нацрада звернеться до голови Європейської платформи регуляторних органів і міжнародних інституцій з приводу заборони українських медіа в Угорщині.

  • Уряд Угорщини заблокував право на доступ громадян країни до 12 українських медіа, серед яких – провідні незалежні видання «Українська правда», Громадське, Лівий Берег, Європейська правда, ТСН та інші.
  • Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий пояснив, що різниця між діями української та угорської влади полягає в тому, що Україна блокує російську пропаганду, натомість уряд Орбана блокує доступ угорців до журналістики, що ґрунтується на фактах.
