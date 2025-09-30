Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Ексклюзив, ФотоКонцерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ГоловнаСуспільствоВійна

СБУ заочно повідомила про підозру двом генералам РФ та їхнім підлеглим в ударах «Ураганами» по Охтирці

Йдеться про масовані обстріли рашистами цивільної інфраструктури Охтирки 25 лютого 2022 року. Унаслідок обстрілу загинуло 9 мешканців громади, серед яких була дитина. Ще 9 цивільних, зокрема й дитина, отримали поранення різного ступеня тяжкості.

СБУ заочно повідомила про підозру двом генералам РФ та їхнім підлеглим в ударах «Ураганами» по Охтирці
Фото: СБУ

Служба безпеки зібрала доказову базу на вище командування військ РФ, яке вчиняло воєнні злочини в Сумській області на початку повномасштабної війни.

Йдеться про масовані обстріли рашистами цивільної інфраструктури Охтирки 25 лютого 2022 року. Тоді окупанти вдарили по місту реактивними системами залпового вогню «Град» та «Ураган».

Під час атаки ворог зруйнував та пошкодив місцеві дитсадки, десятки житлових будинків та об’єкт енергетики, зокрема критично важливу ТЕЦ.

Унаслідок обстрілу загинуло 9 мешканців громади, серед яких була дитина. Ще 9 цивільних, зокрема й дитина, отримали поранення різного ступеня тяжкості.

За матеріалами справи, атаку по Охтирці санкціонував генерал-лейтенант Сергій Кисіль – командувач 1-ї танкової армії західного військового округу країни-агресора.

Далі за його наказом підготовкою та здійсненням вогневого ураження займалися його підлеглі з 4-ї танкової дивізії РФ (більш відомої як Кантемирівська дивізія імені Юрія Андропова):

  • генерал-майор Євгеній Журавльов – командир дивізії;
  • полковник Дмитро Кіршин – начальник штабу дивізії;
  • полковник Володимир Крівощапов – начальник артилерії дивізії;
  • полковник Олександр Алєксандров – командир 275-го самохідного артилерійського полку;
  • підполковник Магомедрасул Курбанов – начальник штабу - заступник командира 275-го самохідного артилерійського полку.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до вчинення воєнних злочинів проти України.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies