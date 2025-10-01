Саме він віддав наказ викрасти та катувати мера Берислава, а також причетний до викрадення журналістів.

Голова окупаційної "ради депутатів" Нової Каховки Володимир Леонтьєв помер у лікарні після атаки дрона.

Про це повідомляє видання "Мост" із посиланням на колаборанта Володимир Сальдо і окупаційних ЗМІ.

О 9:51 Сальдо написав у Telegram, що Леонтьєв зазнав тяжкого поранення внаслідок атаки українського дрона "Баба-Яга", а об 11:07 додав, що поранення виявилися "несумісними з життям".