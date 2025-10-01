Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Ексклюзив, ФотоКонцерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
ГоловнаСуспільствоВійна

Колаборант із Нової Каховки Леонтьєв помер після атаки дрона "Баба-Яга"

Саме він віддав наказ викрасти та катувати мера Берислава, а також причетний до викрадення журналістів. 

Колаборант із Нової Каховки Леонтьєв помер після атаки дрона "Баба-Яга"
Колаборант Володимир Леонтьєв
Фото: "Мост"

Голова окупаційної "ради депутатів" Нової Каховки Володимир Леонтьєв помер у лікарні після атаки дрона.

Про це повідомляє видання "Мост" із посиланням на колаборанта Володимир Сальдо і окупаційних ЗМІ.

О 9:51 Сальдо написав у Telegram, що Леонтьєв зазнав тяжкого поранення внаслідок атаки українського дрона "Баба-Яга", а об 11:07 додав, що поранення виявилися "несумісними з життям".
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies