Голова окупаційної "ради депутатів" Нової Каховки Володимир Леонтьєв помер у лікарні після атаки дрона.
Про це повідомляє видання "Мост" із посиланням на колаборанта Володимир Сальдо і окупаційних ЗМІ.
О 9:51 Сальдо написав у Telegram, що Леонтьєв зазнав тяжкого поранення внаслідок атаки українського дрона "Баба-Яга", а об 11:07 додав, що поранення виявилися "несумісними з життям".
- Володимир Леонтьєв – любитель військових реконструкцій і переодягань у нацистську військову форму, колишній голова окупаційної адміністрації Каховського району і Нової Каховки.
- У березні 2022 року віддав наказ російським військовим викрасти і катувати міського голову Берислава Олександра Шаповалова.
- У квітні 2022 року Леонтьєв отримав підозру у колабораційній діяльності. Влітку того ж року йому оголосили підозру у причетності до викрадення журналіста Олега Батуріна.
- У 2024 році Леонтьєва засудили до 12 років позбавлення волі за незаконне ув’язнення журналіста каховської газети, Таврійського міського голови та секретаря Новокаховської міськради.