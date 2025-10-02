За це ворог обіцяв від 5000 до 10000 доларів США винагороди та виїзд за межі України.

У Одесі затримали подружжя, яке підозрюють у підготовці теракту проти військовослужбовців поблизу Меморіалу героїчної оборони Одеси 411-ї берегової батареї.

Про це розповіли пресслужби Одеської облпрокуратури та СБУ.

За даними слідства, безробітні 35-річний чоловік разом з 39-річною дружиною були завербовані російськими спецслужбами у телеграмі. За виконання завдань їм запропонували від 5000 до 10000 доларів США винагороди та виїзд за межі України.

Підозрювані мали забрати в одному з одеських парків саморобний вибуховий пристрій, замаскований під дерев’яний пеньок. Далі встановити його поблизу Меморіалу героїчної оборони Одеси 411-ї берегової батареї. Зловмисники забрали вибухівку і зберігали її вдома, очікуючи подальших інструкцій від ворожих спецслужб. За задумом організаторів, вибух мав статися під час перебування в парку військовослужбовців.

Перед цим агенти промоніторили місця найбільшого зосередження особового складу Сил оборони, позначали ці локації на гугл-картах та прозвітували куратору з РФ. Після "погодження" одного з об’єктів з рашистом фігуранти планували закласти там вибухівку.

Правоохоронці вчасно викрили злочинні наміри, запобігли теракту та затримали подружжя. Під час обшуків за місцем проживання вилучили мобільні телефони з доказами ворожих контактів та вибуховий пристрій.

За клопотанням прокуратури підозрювані перебувають під вартою. Додатково вирішується питання щодо кваліфікації їхніх злочинів як державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.