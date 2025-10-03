Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
ЕксклюзивЯкщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донеччині розширено зону “довгої” комендантської години

Починаючи з 6 жовтня, комендантська година діятиме з 15:00 до 11:00 в усіх населених пунктах Сіверської, Соледарської, Торецької, Лиманської, Дружківської, Іллінівської, Костянтинівської, Покровської, Гродівської, Мирноградської, Удачненської та Шахівської громад.

На Донеччині розширено зону “довгої” комендантської години
Фото: EPA/UPG

У Донецькій області розширено зону “довгої” комендантської години. Відповідне розпорядження очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін підписав у відповідь на листи ОСУВ “Дніпро” та угруповання військ “Схід”, повідомив він у телеграмі.

Починаючи з 6 жовтня, комендантська година діятиме з 15:00 до 11:00 в усіх населених пунктах Сіверської, Соледарської, Торецької, Лиманської, Дружківської, Іллінівської, Костянтинівської, Покровської, Гродівської, Мирноградської, Удачненської та Шахівської громад.

Крім того, ці правила діятимуть у Званівці, Переїзному і Кузьминівці Званівської громади, у Малинівці та Тихонівці Миколаївської громади, в також у Добропіллі, Білицькому, Водянському, Світлому, Новому Донбасі, Чернігівці, Шевченку і Ганнівці Добропільської громади.

Усі ці території розташовані у 10-кілометровій зоні від фронту і перебувають під постійними обстрілами.

“Закликаю всіх евакуюватися до більш безпечних регіонів України, а тих, хто досі залишається вдома, ‒ дотримуватися обмежень комендантської години”, ‒ зазначив Філашкін.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies