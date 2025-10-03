На Донеччині розширено зону “довгої” комендантської години

Починаючи з 6 жовтня, комендантська година діятиме з 15:00 до 11:00 в усіх населених пунктах Сіверської, Соледарської, Торецької, Лиманської, Дружківської, Іллінівської, Костянтинівської, Покровської, Гродівської, Мирноградської, Удачненської та Шахівської громад.

У Донецькій області розширено зону “довгої” комендантської години. Відповідне розпорядження очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін підписав у відповідь на листи ОСУВ “Дніпро” та угруповання військ “Схід”, повідомив він у телеграмі.

Починаючи з 6 жовтня, комендантська година діятиме з 15:00 до 11:00 в усіх населених пунктах Сіверської, Соледарської, Торецької, Лиманської, Дружківської, Іллінівської, Костянтинівської, Покровської, Гродівської, Мирноградської, Удачненської та Шахівської громад.

Крім того, ці правила діятимуть у Званівці, Переїзному і Кузьминівці Званівської громади, у Малинівці та Тихонівці Миколаївської громади, в також у Добропіллі, Білицькому, Водянському, Світлому, Новому Донбасі, Чернігівці, Шевченку і Ганнівці Добропільської громади.

Усі ці території розташовані у 10-кілометровій зоні від фронту і перебувають під постійними обстрілами.

“Закликаю всіх евакуюватися до більш безпечних регіонів України, а тих, хто досі залишається вдома, ‒ дотримуватися обмежень комендантської години”, ‒ зазначив Філашкін.