Росіяни за добу поранили 4 жителів Донеччини

Загалом за добу росіяни 32 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 411 людей, у тому числі 32 дитини.

Фото: телеграм / Zelenskiy

Росіяни за минулу добу поранили 4 жителів Донеччини.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.  

“За 1 жовтня росіяни поранили 4 жителів Донеччини”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 2 жовтня.

Покровський район. У Добропіллі пошкоджено багатоповерхівку.

Краматорський район. У Яцьківці Лиманської громади пошкоджено 2 будинки і 6 господарчих споруд. В Миколаївській громаді пошкоджено лінію електропередач; у Рай-Олександрівці знищено 2 будинки і 2 господарчі споруди. У Левадному Олександрівської громади пошкоджено 12 приватних будинків, 3 одиниці транспорту і 3 склади. У Дружківці поранено 3 людини, пошкоджено 3 виробничі приміщення і 14 автівок; в Олексієво-Дружківці поранено людину. У Костянтинівці пошкоджено 4 будинки.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 5 будинків.
