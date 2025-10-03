В Одесі прокуратура спільно з поліцією ліквідували інвестиційний call-центр, який ошукував громадян Казахстану, передає Офіс генпрокурора.

Прокурори повідомили про підозру 9 особам, які через інвестиційну схему ошукували іноземців.

Організатору, двом співорганізаторам та ще шести причетним інкримінують шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).

Під час розслідування з’ясовано, що уродженець Дніпропетровської області організував зі спільниками call-центр в багатоповерхівці на вул. Генуезькій. Своїх співробітників навчав на спеціальних тренінгах, мотивував знаходити клієнтів з інвестиціями від 5000 доларів США.

Далі вони дзвонили та представлялись працівниками інвестплатформи «Skylex LTD». Телефоном повідомляли людям про швидкий, прозорий та вагомий заробіток.

Отримавши згоду від клієнта, підозрювані через акаунт в месенджері «Telegram» надсилали посилання для реєстрації на веб-ресурсі. До цього сайту підв’язаний криптогаманець, на який потерпілим пропонували переказати кошти. Після надходження грошей в особистому кабінеті у людини нібито з’являлася сума, еквівалентна надісланій на криптогаманець.

Досягнувши мети по вкладенню, зловмисники припиняли будь-який контакт із ошуканим клієнтом.

Наразі встановлено, що п’ятеро громадян Республіки Казахстан та двоє громадян України стали жертвами шахраїв і розмір завданої їм шкоди складає понад 92 тис доларів США.

Поряд із цим у правоохоронних органів є інформація про те, що від рук фінансових шахраїв постраждали понад 1500 потерпілих іноземців.