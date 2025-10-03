Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
ЕксклюзивЯкщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ГоловнаСуспільствоПодії

В Одесі ліквідували call-центр, який ошукував громадян Казахстану

Прокурори повідомили про підозру 9 особам.

В Одесі ліквідували call-центр, який ошукував громадян Казахстану
Фото: прокуратура

В Одесі прокуратура спільно з поліцією ліквідували інвестиційний call-центр, який ошукував громадян Казахстану, передає Офіс генпрокурора. 

Прокурори повідомили про підозру 9 особам, які через інвестиційну схему ошукували іноземців.

Організатору, двом співорганізаторам та ще шести причетним інкримінують шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).

Під час розслідування з’ясовано, що уродженець Дніпропетровської області організував зі спільниками call-центр в багатоповерхівці на вул. Генуезькій. Своїх співробітників навчав на спеціальних тренінгах, мотивував знаходити клієнтів з інвестиціями від 5000 доларів США.

Далі вони дзвонили та представлялись працівниками інвестплатформи «Skylex LTD». Телефоном повідомляли людям про швидкий, прозорий та вагомий заробіток.

Отримавши згоду від клієнта, підозрювані через акаунт в месенджері «Telegram» надсилали посилання для реєстрації на веб-ресурсі. До цього сайту підв’язаний криптогаманець, на який потерпілим пропонували переказати кошти. Після надходження грошей в особистому кабінеті у людини нібито з’являлася сума, еквівалентна надісланій на криптогаманець.

Досягнувши мети по вкладенню, зловмисники припиняли будь-який контакт із ошуканим клієнтом.

Наразі встановлено, що п’ятеро громадян Республіки Казахстан та двоє громадян України стали жертвами шахраїв і розмір завданої їм шкоди складає понад 92 тис доларів США.

Поряд із цим у правоохоронних органів є інформація про те, що від рук фінансових шахраїв постраждали понад 1500 потерпілих іноземців.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies