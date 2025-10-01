Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Перший заступник голови СБУ Олександр Поклад отримав звання Героя України

Олександр Поклад отримав звання Героя України за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності країни.

Перший заступник голови СБУ Олександр Поклад отримав звання Героя України.

Про це йдеться в президентському указі № 730/2025 від 30 вересня 2025 року. 

“Присвоїти звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» Покладу Олександру Валентиновичу — генерал-майору”, — йдеться в документі.

Зазначається, що отримує звання за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові. 

Олександр Поклад обіймає посаду заступника голови СБУ з 23 серпня 2023 року. З 30 листопада 2021 по 23 серпня 2023 року був начальником Департаменту контррозвідки СБУ. Відомий участю у операціях із викриття зрад та корупційних проявів у спецслужбі, нагороджений орденами "За мужність" II й III ступеню та орденом Богдана Хмельницького.
