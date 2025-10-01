“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
За добу ворог обстріляв Харків і шість сіл області. Є загиблий і поранені

У Харкові постраждали 80-річна жінка і чоловіки 27, 34, 21, 25 років; у селі Велика Шапківка Кіндрашівської громади загинув 64-річний чоловік.

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 6 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Унаслідок обстрілів одна людина загинула, 5 постраждали.

У Харкові постраждали 80-річна жінка і чоловіки 27, 34, 21, 25 років; у селі Велика Шапківка Кіндрашівської громади загинув 64-річний чоловік.

Внаслідок вибуху невідомого предмету в с. Піщанка Берестинської громади постраждав 62-річний чоловік. 

Ворог атакував БпЛА “Молнія”, 9 БпЛА “Герань-2” та 3 КАБами Холодногірський, Київський і Салтівський райони Харкова.

Загалом ворог застосовував по Харківщині 5 ракет (тип встановлюється); чотири КАБ; 10 БпЛА типу “Герань-2”; один дрон “Молнія”, 3 fpv-дрони і БпЛА невстановленого типу.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у м. Харків пошкоджено 8 багатоквартирних і 17 приватних будинків, коледж, підприємство, ангар, 13 автомобілів, 15 гаражів, вхід у метро, торгові павільйони;
  • у Харківському районі пошкоджено 3 приватні будинки (с. Циркуни); 
  • в Ізюмському районі пошкоджено автомобіль (с. Кам'янка).
