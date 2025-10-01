У Харкові постраждали 80-річна жінка і чоловіки 27, 34, 21, 25 років; у селі Велика Шапківка Кіндрашівської громади загинув 64-річний чоловік.

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 6 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Унаслідок обстрілів одна людина загинула, 5 постраждали.

Внаслідок вибуху невідомого предмету в с. Піщанка Берестинської громади постраждав 62-річний чоловік.

Ворог атакував БпЛА “Молнія”, 9 БпЛА “Герань-2” та 3 КАБами Холодногірський, Київський і Салтівський райони Харкова.

Загалом ворог застосовував по Харківщині 5 ракет (тип встановлюється); чотири КАБ; 10 БпЛА типу “Герань-2”; один дрон “Молнія”, 3 fpv-дрони і БпЛА невстановленого типу.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури: