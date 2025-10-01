Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 6 населених пунктів Харківської області.
Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Унаслідок обстрілів одна людина загинула, 5 постраждали.
У Харкові постраждали 80-річна жінка і чоловіки 27, 34, 21, 25 років; у селі Велика Шапківка Кіндрашівської громади загинув 64-річний чоловік.
Внаслідок вибуху невідомого предмету в с. Піщанка Берестинської громади постраждав 62-річний чоловік.
Ворог атакував БпЛА “Молнія”, 9 БпЛА “Герань-2” та 3 КАБами Холодногірський, Київський і Салтівський райони Харкова.
Загалом ворог застосовував по Харківщині 5 ракет (тип встановлюється); чотири КАБ; 10 БпЛА типу “Герань-2”; один дрон “Молнія”, 3 fpv-дрони і БпЛА невстановленого типу.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у м. Харків пошкоджено 8 багатоквартирних і 17 приватних будинків, коледж, підприємство, ангар, 13 автомобілів, 15 гаражів, вхід у метро, торгові павільйони;
- у Харківському районі пошкоджено 3 приватні будинки (с. Циркуни);
- в Ізюмському районі пошкоджено автомобіль (с. Кам'янка).