Через обстріли Сумщини пошкоджена залізнична інфраструктура

Через обстріли Сумської області пошкоджена залізнична інфраструктура, сталося знеструмлення.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Залізничники привели резервні тепловози у готовність, чекають відбою тривоги “щоб обстежити колію, забезпечити "габарит" і продовжити рух”.

Наразі затримуються поїзди:

№779/780 Київ-Суми (+02:57);

№787/788 Київ-Шостка (+01:05);

№773/774 Шостка-Київ (+03:30);

№143/144 Суми-Львів (+01:40).

В залежності від місця зупинки поїзда, пасажири перебувають у вокзальних укриттях або у вагонах.