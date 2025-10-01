Через обстріли Сумщини пошкоджена залізнична інфраструктура

Через обстріли Сумської області пошкоджена залізнична інфраструктура, сталося знеструмлення.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
Залізничники привели резервні тепловози у готовність, чекають відбою тривоги “щоб обстежити колію, забезпечити "габарит" і продовжити рух”.
Наразі затримуються поїзди:
- №779/780 Київ-Суми (+02:57);
- №787/788 Київ-Шостка (+01:05);
- №773/774 Шостка-Київ (+03:30);
- №143/144 Суми-Львів (+01:40).
В залежності від місця зупинки поїзда, пасажири перебувають у вокзальних укриттях або у вагонах.