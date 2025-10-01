У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Ексклюзив, ФотоКонцерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ГоловнаСуспільствоВійна

Через обстріли Сумщини пошкоджена залізнична інфраструктура

Наразі затримуються чотири поїзди.

Через обстріли Сумщини пошкоджена залізнична інфраструктура
Ілюстративне фото
Фото: УЗ

Через обстріли Сумської області пошкоджена залізнична інфраструктура, сталося знеструмлення.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Залізничники привели резервні тепловози у готовність, чекають відбою тривоги “щоб обстежити колію, забезпечити "габарит" і продовжити рух”.

Наразі затримуються поїзди:

  • №779/780 Київ-Суми (+02:57);
  • №787/788 Київ-Шостка (+01:05);
  • №773/774 Шостка-Київ (+03:30);
  • №143/144 Суми-Львів (+01:40).

В залежності від місця зупинки поїзда, пасажири перебувають у вокзальних укриттях або у вагонах.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies