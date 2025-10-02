Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
ГоловнаСуспільствоВійна

У Польщі відкрили найбільший навчальний центр для підготовки українських військових

Camp Jomsborg зможе одночасно приймати до 1 200 військовослужбовців.

відкриття у Польщі центру для підготовки українських військовослужбовців – Camp Jomsborg
Фото: Wojciech Król/Ministerstwo Obrony Narodowej

У Польщі відкрили найбільший навчальний центр для підготовки українських військовослужбовців – Camp Jomsborg, розрахований на одночасне перебування до 1 200 військових. 

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Українську делегацію на відкритті очолив заступник міністра оборони генерал-лейтенант Євген Мойсюк. Він наголосив, що центр створений за підтримки європейських партнерів, зокрема, Норвегії, та стане майданчиком для обміну бойовим досвідом між ЗСУ і НАТО.

«Навчальний центр, створений за підтримки європейських партнерів, зокрема Норвегії, забезпечить підготовку Сил оборони та посилить обмін бойовим досвідом між ЗСУ та НАТО. Тут ми зможемо ділитися з партнерами, у тому числі, напрацюваннями у застосуванні та протидії дронам», – сказав Мойсюк.

Рішення про створення центру ухвалили у травні 2025 року. Урочисте відкриття відбулося 1 жовтня на одному з полігонів сухопутних військ Польщі. 

Наразі у центрі вже працюють 250 норвезьких інструкторів. Найближчим часом до них приєднаються військовослужбовці з Естонії та інших держав Альянсу.

Міноборони України підкреслило, що відкриття Camp Jomsborg є частиною системної підтримки України з боку НАТО та важливим кроком у посиленні обороноздатності країни.
