Унаслідок обстрілів РФ на Херсонщині поранено десятьох цивільних

Упродовж дня російські окупанти атакували населені пункти Херсонщини, унаслідок обстрілів десятеро людей постраждали.

Про це повідомляє прокуратура Херсонської області.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

За даними слідства, 3 жовтня 2025 року російська армія атакувала населені пункти Херсонщини артилерією, зокрема реактивної, та дронами різного типу.

Станом на 18:00 відомо про десятьох поранених від наслідків російських обстрілів з артилерії Херсона, Зеленівки та Комишан.

Також зазнали пошкоджень приватні та багатоквартирні житлові будинки, об’єкти системи охорони здоров’я, автотранспорт.