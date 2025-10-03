РФ атакувала Корабельний район Херсона, двоє поранених

Чоловік та жінка самостійно звернулися до лікарні.

Російські окупанти продовжують терор мирного населення міста Херсон. Опівдні ворог атакував район Корабел.

Про це інформує Херсонська ОВА.

"Приблизно опівдні ворог обстріляв Корабельний район Херсона. Під удар потрапили двоє людей. 35-річний чоловік та жінка 44 років дістали контузії і мінно-вибухові травми", — ідеться у повідомленні.

Потерпілі самостійно звернулися до медиків по допомогу. Лікуватимуться далі амбулаторно.