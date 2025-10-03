Генштаб ЗСУ: на фронті відбулися 92 бої з окупантами

Станом на 16.00 3 жовтня відбулися 92 бойових зіткнення.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Від артилерійських обстрілів з території Росії постраждали прикордонні населені пункти, зокрема, Бобилівка, Винторівка, Манухівка, Товстодубове Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили три атаки росіян, ще два боєзіткнення тривають. Противник від початку доби завдав 6 авіаційних ударів, скинувши 15 керованих бомб, здійснив 90 обстрілів, зокрема шість - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському воїни зупинили шість атак ворога в районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Кам’янка та Красне Перше, ще три боєзіткнення тривають.

На Куп’янському агресор здійснив одну штурмову дію у бік населеного пункту Піщане.

На Лиманському загарбницька армія атакувала дев’ять разів поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Середнє, Шандриголове, Колодязі та Торське. Три боєзіткнення тривають.

На Сіверському Сили оборони відбили три атаки противника поблизу Серебрянки, Виїмки та у бік Ямполя й Дронівки, наразі точиться бій.

На Краматорському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксували.

На Торецькому воїни зупинили дев’ять наступальних дій ворога в районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та Полтавка.

На Покровському росіяни здійснили 31 спробу потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Разіне, Никанорівка, Родинське, Новоекономічне, Миролюбівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Новосергіївка та Філія. Сили оборони стримують натиск противника та зупинили вже 26 атак.

На Новопавлівському ворог 19 разів атакував в районах населених пунктів Зелений Гай, Соснівка, Вороне, Січневе, Новоіванівка та у бік Новомиколаївки. Одне бойове зіткнення продовжується дотепер.

На Гуляйпільському Сили оборони відбили чотири атаки росіян в районі Полтавки.

На Оріхівському наступальних дій підрозділів противника не зафіксували. Авіаційного удару зазнав населений пункт Комишуваха.

На Придніпровському противник зробив одну марну спробу прорвати оборону наших захисників; також ворог завдав авіаційного удару по району населеного пункту Ольгівка.