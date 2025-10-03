Пілот винищувача МіГ-29 бригади тактичної авіації Повітряного командування "Захід" знищив дві повітряні цілі РФ на південному напрямку.
Відео роботи українського винищувача опублікували Повітряні сили ЗСУ.
"Пілот винищувача МіГ-29 з позивним Мasked знищує дві повітряні цілі під час відбиття ворожого ракетно-авіаційного удару", — ідеться у повідомленні.
- Внаслідок атак ворожих ударних БПЛА - на ранок є знеструмлені споживачі у кількох областях. Ворог масовано ударив по енергоінфраструктурі Полтавщини.