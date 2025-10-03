Пілот з позивним Мasked знищив дві повітряні цілі РФ.

Пілот винищувача МіГ-29 бригади тактичної авіації Повітряного командування "Захід" знищив дві повітряні цілі РФ на південному напрямку.

Відео роботи українського винищувача опублікували Повітряні сили ЗСУ.

"Пілот винищувача МіГ-29 з позивним Мasked знищує дві повітряні цілі під час відбиття ворожого ракетно-авіаційного удару", — ідеться у повідомленні.