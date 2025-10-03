У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України

Винних у допущених прорахунках обіцяють притягнути до відповідальності.

Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
українські військові

Після ракетного удару РФ по навчальному підрозділу в Гончарівському на Чернігівщині 24 вересня, командування Сухопутних військ ЗСУ ухвалило рішення поетапно переміщувати особовий склад у інші регіони України для більш безпечного перебування та проведення занять.

Про це Суспільному повідомили у Командуванні Сухопутних військ ЗСУ. 

Попри організовані заходи безпеки, внаслідок удару двома балістичними ракетами "Іскандер" сталися втрати серед військовослужбовців. 

За цим фактом призначено спеціальне службове розслідування, яке має встановити обставини трагедії та відповідальних посадових осіб.

У командуванні наголосили, що особовий склад забезпечений укриттями на 100% та проходить постійні тренування дій під час "Повітряної тривоги" та інших загроз, а також навчання з надання першої медичної допомоги.

"Винних притягнуть до відповідальності, згідно з чинним законодавством. Разом з цим слід зазначити, що на вимогу командувача Сухопутних військ ЗСУ, укриттям особовий склад забезпечений на всі 100%. Також проводиться постійна робота щодо покращення безпечних умов перебування військовослужбовців. Постійно проводяться тренування дій особового складу з питань дотримання вимог безпеки під час "Повітряної тривоги", інших видів небезпеки та надання першої медичної допомоги", — ідеться у повідомленні.
