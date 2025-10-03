У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
ГУР: росіяни розстріляли трьох цивільних на Харківщині

Окупант відкрив вогонь по мирних мешканцях та ТОТ Харківщини.

ГУР: росіяни розстріляли трьох цивільних на Харківщині
Фото: EPA/UPG

Українські розвідники перехопили свідчення чергового воєнного злочину окупаційної армії РФ. Відомо, що російські військові розстріляли трьох цивільних на Харківщині.

Про це ідеться у повідомленні ГУР МО. 

За інформацією розвідки, російський солдат відкрив стрілянину в під’їзді багатоквартирного будинку на тимчасово окупованій Харківщині та смертельно поранив трьох місцевих мешканців.

"Он вчера пальбу открыл по всему подъезду, по всему подъезду пальбу вчера открыл. Троих зацепил за собой, мирных троих", ― доповів безпосередній командир ЗС РФ.

Сам злочинець не вижив, за свідченнями поплічників, він загинув від власних куль.
