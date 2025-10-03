ГУР: росіяни розстріляли трьох цивільних на Харківщині

Окупант відкрив вогонь по мирних мешканцях та ТОТ Харківщини.

Українські розвідники перехопили свідчення чергового воєнного злочину окупаційної армії РФ. Відомо, що російські військові розстріляли трьох цивільних на Харківщині.

Про це ідеться у повідомленні ГУР МО.

За інформацією розвідки, російський солдат відкрив стрілянину в під’їзді багатоквартирного будинку на тимчасово окупованій Харківщині та смертельно поранив трьох місцевих мешканців.

"Он вчера пальбу открыл по всему подъезду, по всему подъезду пальбу вчера открыл. Троих зацепил за собой, мирных троих", ― доповів безпосередній командир ЗС РФ.

Сам злочинець не вижив, за свідченнями поплічників, він загинув від власних куль.