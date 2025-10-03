За участі Стефанчука провели зустріч із медіаюристами щодо скандальних законопроєктів, які несуть ризик цензури в Україні

Усі зауваження та пропозиції будуть опрацьовувати й подавати у вигляді правок.

3 жовтня відбулася зустріч представників парламенту із медіаюристами та експертами зі свободи слова щодо законопроєктів №14056 та №14057, які передбачають оновлення окремих положень Цивільного кодексу.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

За його словами, сторони домовилися, що усі зауваження та пропозиції будуть опрацьовувати й подавати у вигляді правок разом із спікером Русланом Стефанчуком. При цьому запросили долучити до роботи інших депутатів.

«По "праву на забуття" зафіксували: воно не стосується інформації про публічних осіб чи даних, що становлять суспільний інтерес. Зрештою, це було в базових пропозиціях. Загалом є консенсус: законопроекти суттєво вдосконалюють Цивільний кодекс і посилюють захист прав людини. Представник. медіаспільноти не вимагають їх відкликання та готові доопрацьовувати між першим і другим читанням», - повідомив Юрчишин.

На зустрічі провести ще одну перед другим читанням законопроєктів, аби узгодити всі деталі.

«Важливо, що в нас спільна мета – адаптувати наше законодавство до стандартів ЄС та віднайти баланс між правами людини та свободою слова», - додав Юрчишин.