У Чернігові школи до кінця тижня працюватимуть у дистанційному форматі

Через російські обстріли у Чернігівській області і Чернігові склалася складна ситуація в енергосистемі, запроваджуються відключення світла.
Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.
“Школи переходять до кінця цього тижня на дистанційний формат навчання”, - повідомив Брижинський.
Водночас дитячі садки не працюватимуть тільки 2 жовтня з метою підлаштування під графіки відключення світла.
До кінця завтрашнього дня начальник МВА пообіцяв надати додаткову інформацію.
Крім того, у місті не працюватиме вуличне освітлення, а світлофори функціонуватимуть лише там, де є безперебійне електроживлення.
Також у Чернігові готуються до розгортання “Пункти незламності”.
- На Чернігівщині вводять графік погодинних відключень електроенергії.
- Масований удар російських окупаційних військ спричинив системну аварію в мережі, що призвело до відключення одразу 307 тис. споживачів у кількох районах Чернігівської області.