У Чернігові школи до кінця тижня працюватимуть у дистанційному форматі

Через російські обстріли у Чернігівській області і Чернігові склалася складна ситуація в енергосистемі, запроваджуються відключення світла.

Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

“Школи переходять до кінця цього тижня на дистанційний формат навчання”, - повідомив Брижинський.

Водночас дитячі садки не працюватимуть тільки 2 жовтня з метою підлаштування під графіки відключення світла.

До кінця завтрашнього дня начальник МВА пообіцяв надати додаткову інформацію.

Крім того, у місті не працюватиме вуличне освітлення, а світлофори функціонуватимуть лише там, де є безперебійне електроживлення.

Також у Чернігові готуються до розгортання “Пункти незламності”.