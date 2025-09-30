Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
На Херсонщині ідентифікували десятьох окупантів, які катували цивільних

Підозрювані — співробітники ФСБ, «ДНР» і російські військові.

На Херсонщині ідентифікували десятьох окупантів, які катували цивільних
зловмисники у розшуку

Заочно отримали підозру десять осіб, причетні до катувань жителів та інших порушень законів і звичаїв війни.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

Слідство встановило, що у серпні 2022 року троє співробітників ФСБ і псевдополіцейський у Бериславі катували жителів. Одного чоловіка понад місяць утримували в ІТТ у виснажливих умовах, били та підключали до електроструму.

Крім того, троє бойовиків «ДНР» у березні 2022 року катували цивільного за проукраїнську позицію: били з особливою жорстокістю, застосовували розпечений метал, позбавляли їжі й води.

Ще четверо співробітників спецслужб та військових РФ у Херсоні, Білозерці і Скадовську проводили допити затриманих жителів, катували їх до втрати свідомості, примушували до співпраці та утримували в антисанітарних умовах.

Розслідування триває, підозрюваних оголосили у розшук.
