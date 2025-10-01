У Чернігові патрульний на смерть збив військового, ДБР відкрило провадження

Попередньо відомо, що водій перебував у тверезому стані.

Учора близько 20:00 у Чернігові працівник патрульної поліції, керуючи службовим автомобілем, перевищив швидкість та наїхав на пішохода, який переходив дорогу на пішохідному переході.

Про це повідомили у ДБР.

Військовослужбовець від отриманих травм загинув на місці.

Попередньо відомо, що водій перебував у тверезому стані.

За цим фактом ДБР відкрило кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами.

Наразі призначено низку експертиз. За їх результатами слідчі приймуть рішення щодо повідомлення поліцейському про підозру та обрання запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво здійснює Чернігівська обласна прокуратура.

