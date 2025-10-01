Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
У Чернігові патрульний на смерть збив військового, ДБР відкрило провадження

Попередньо відомо, що водій перебував у тверезому стані.

У Чернігові патрульний на смерть збив військового, ДБР відкрило провадження
Фото: MFA_Ukraine / twitter

Учора близько 20:00 у Чернігові працівник патрульної поліції, керуючи службовим автомобілем, перевищив швидкість та наїхав на пішохода, який переходив дорогу на пішохідному переході. 

Про це повідомили у ДБР.

Військовослужбовець від отриманих травм загинув на місці.

Попередньо відомо, що водій перебував у тверезому стані.

За цим фактом ДБР відкрило кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). 

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами.

Наразі призначено низку експертиз. За їх результатами слідчі приймуть рішення щодо повідомлення поліцейському про підозру та обрання запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво здійснює Чернігівська обласна прокуратура.

На Сумщині військовослужбовця засудили до 7 років за смертельну ДТП на підпитку. Внаслідок аварії від отриманих травм одна жінка загинула на місці події, інша зазнала численних тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості.
﻿
