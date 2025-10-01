Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України Парубію, Чубенку, Вакуленку та Афанасьєву (доповнено)

Звання Героя України посмертно отримали ексспікер Верховної Ради Андрій Парубій, школяр Степан Чубенко, дитячий письменник Володимир Вакуленко та український активіст з Криму Геннадій Афанасьєв.

Президент Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України ексспікеру Верховної Ради Андрію Парубію.

Про це йдеться в указі президента № 739/2025 від 1 жовтня 2025 року.

“Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена Держави Парубію Андрію Володимировичу — народному депутату України (посмертно)”, — йдеться в документі.

Зазначається, що звання присвоєно за визначні особисті заслуги у становленні незалежної України та зміцненні її державності, багаторічну політичну і громадську діяльність.

Андрій Парубій був народився 31 січня 1971 року у Львові. У 1991 році став одним із засновників Народного Руху Молоді та Соціал-національної партії України (згодом ВО «Свобода»). Був активним учасником Помаранчевої революції та Революції Гідності, у 2014 році очолював координаційний штаб Самооборони Майдану. Обіймав посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони (2014). Депутат Верховної Ради кількох скликань.

Крім того, звання Героя України посмертно отримали ще троє українців:

школяр Степан Чубенко, якого розстріляли бойовики "ДНР";

дитячий письменник Володимир Вакуленко, якого вбили росіяни на Харківщині в 2022 році;

активіст з Криму Геннадій Афанасьєв, який загинув на фронті у 2022 році.

Вбивство Андрія Парубія