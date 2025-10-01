Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ГоловнаСуспільствоЖиття

Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України Парубію, Чубенку, Вакуленку та Афанасьєву (доповнено)

Звання Героя України посмертно отримали ексспікер Верховної Ради Андрій Парубій, школяр Степан Чубенко, дитячий письменник Володимир Вакуленко та український активіст з Криму Геннадій Афанасьєв.

Андрій Парубій
Фото: Радіо Свобода

Президент Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України ексспікеру Верховної Ради Андрію Парубію.

Про це йдеться в указі президента № 739/2025 від 1 жовтня 2025 року. 

“Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена Держави Парубію Андрію Володимировичу — народному депутату України (посмертно)”, — йдеться в документі.

Зазначається, що звання присвоєно за визначні особисті заслуги у становленні незалежної України та зміцненні її державності, багаторічну політичну і громадську діяльність.

Андрій Парубій був народився 31 січня 1971 року у Львові. У 1991 році став одним із засновників Народного Руху Молоді та Соціал-національної партії України (згодом ВО «Свобода»). Був активним учасником Помаранчевої революції та Революції Гідності, у 2014 році очолював координаційний штаб Самооборони Майдану. Обіймав посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони (2014). Депутат Верховної Ради кількох скликань.

Крім того, звання Героя України посмертно отримали ще троє українців: 

Вбивство Андрія Парубія

  • Андрія Парубія застрелили 30 серпня у Львові. Затримати підозрюваного вдалося через 36 годин у Хмельницькій області. Правоохоронці вважають, що він ретельно готувався до злочину.
  • Затриманий - 52-річний мешканець Львова Михайло Сцельніков у коментарі журналістам в залі суду визнав скоєння злочину. Він стверджує, що стріляв в Парубія з мотивів "помсти владі". Він додав, що Парубія вбив, бо він був "поруч" і якби жив в Вінниці, то міг б вбити "Петю" (ймовірно, п'ятого президента Петра Порошенка). 
  • Суд Львова обрав йому запобіжний захід - 60 днів під вартою без права внесення застави.
