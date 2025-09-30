15 років за гратами проведе працівник херсонської колонії, який служив росіянам під час окупації

Хаджибейський районний суд Одеси визнав винним у державній зраді колишнього працівника "Північної виправної колонії (№90)", який після захоплення Херсонщини росіянами добровільно перейшов на бік ворога.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Слідство встановило, що прапорщик внутрішньої служби влаштувався до незаконної установи, створеної окупантами на базі колонії. Колонія працювала під російським триколором, а нові співробітники мали скласти присягу Росії аби отримати роботу.

Під час окупації росіяни ловили мешканців міста на вулицях, увʼязнювали їх за брехливими доносами, під страхом смерті примушували до будівництва фортифікаційних споруд для армії загарбників та інших робіт.

Після звільнення Херсона правоохоронці викрили та затримали зрадника. Суд визнав його винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України) та призначив покарання - 15 років позбавлення волі з повною конфіскацією майна.