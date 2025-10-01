Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
​Росіяни хотіли підірвати військових у Львові під виглядом запрошення на "побачення", - СБУ

Двоє військових отримали "запрошення" зустрітися на локаціях, де були закладені вибухівки.

Служба безпеки запобігла двом терактам, які російські спецслужби намагалися здійснити у Львові.

Про це повідомляє пресцентр СБУ. 

"За результатами дій на випередження врятовано українських воїнів, яких окупанти намагалися дистанційно підірвати за допомогою саморобних вибухових пристроїв. Щоб заманити військових на місце запланованого теракту, ворог реалізовував підступну тактику «запрошення на побачення». Для цього російські спецслужбісти створили фейкові жіночі акаунти в популярній соцмережі, від імені яких познайомилися з потенційними «цілями»", - йдеться в повідомленні.

Згодом двоє військових порізно отримали "запрошення" зустрітися на локаціях, де були закладені вибухівки.

Кіберфахівці СБУ завчасно викрили ворожий задум і нейтралізували вибухівку. 

Влітку цього року в Києві контррозвідка СБУ запобігла аналогічній спробі вбивства воїна Національної гвардії. Тоді росіяни намагалися підірвати військового за допомогою вибухівки, захованої у скутері. У процесі розслідування було затримано 19-річного киянина, який закладав вибухівку. Встановлено, що окупанти завербували його у тематичних Телеграм-каналах з пошуку "легких заробітків". 
