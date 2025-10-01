Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ГоловнаСуспільствоЖиття

Керівник апарату КМДА Загуменний заявив, що його поїздки до Барселони та Флоренції мали "виключно службовий характер"

Посадовець запевнив, що "відкритий до співпраці зі слідством, діє винятково в правовому полі й відстоюватиме свою репутацію".

Дмитро Загуменний
Фото: КМДА

Керівник апарату Київської міської державної адміністрації Дмитро Загуменний, який отримав підозру у підробці документів про відрядження за кордон під час війни, заявив, що відрядження "мали винятково службовий характер" і що це "підтверджують відповідні документи".

Про це повідомляє Офіційний портал Кива.

"Учора мені вручили чергову підозру. За її текстом я "у невстановлений час, у невстановленому місці" начебто "вступив у змову з невстановленою особою" та "невстановленим способом" підробив документи. Можливості надати пояснення до вручення підозри, які одразу б показали відсутність порушень у моїх діях, мені не надали", – заявив Загуменний.

Він також запевнив, що "відкритий до співпраці зі слідством, діє винятково в правовому полі й відстоюватиме свою репутацію".

Як повідомлялося, у вівторок, 30 вересня, Загуменний отримав підозру за те, що "організував" собі відрядження до Барселони та Флоренції. За даними прокуратури, в листопаді 2023 року він виїжджав до міста Барселона під приводом участі у Всесвітньому конгресі Smart City Expo. А у вересні 2024 року посадовець виїжджав до Флоренції під приводом участі у конференції Observatory on Re-Generation. Для організації поїздок він використав листи-запрошення, які організатори заходу йому не надсилали. 
