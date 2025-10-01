Керівник апарату КМДА Загуменний заявив, що його поїздки до Барселони та Флоренції мали "виключно службовий характер"

Посадовець запевнив, що "відкритий до співпраці зі слідством, діє винятково в правовому полі й відстоюватиме свою репутацію".

Керівник апарату Київської міської державної адміністрації Дмитро Загуменний, який отримав підозру у підробці документів про відрядження за кордон під час війни, заявив, що відрядження "мали винятково службовий характер" і що це "підтверджують відповідні документи".

Про це повідомляє Офіційний портал Кива.

"Учора мені вручили чергову підозру. За її текстом я "у невстановлений час, у невстановленому місці" начебто "вступив у змову з невстановленою особою" та "невстановленим способом" підробив документи. Можливості надати пояснення до вручення підозри, які одразу б показали відсутність порушень у моїх діях, мені не надали", – заявив Загуменний.

Він також запевнив, що "відкритий до співпраці зі слідством, діє винятково в правовому полі й відстоюватиме свою репутацію".

Як повідомлялося, у вівторок, 30 вересня, Загуменний отримав підозру за те, що "організував" собі відрядження до Барселони та Флоренції. За даними прокуратури, в листопаді 2023 року він виїжджав до міста Барселона під приводом участі у Всесвітньому конгресі Smart City Expo. А у вересні 2024 року посадовець виїжджав до Флоренції під приводом участі у конференції Observatory on Re-Generation. Для організації поїздок він використав листи-запрошення, які організатори заходу йому не надсилали.