Федоров: Польща продовжує фінансувати термінали Starlink в Україні

Польські партнери передали Україні понад 29 тис. терміналів Starlink.

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, який продовжує фінансування абонплати для терміналів Starlink в Україні. 

Про це повідомив перший віцепремʼєр – міністр із цифрової трансформації України Михайло Федоров.

“У час війни ця технологія має критичне значення — щоб лікарні, школи, критична інфраструктура та прифронтові регіони залишалися на звʼязку”, - написав Федоров.

Міністр додав, що в Україні працює понад 50 тис. терміналів Starlink. З них польські партнери передали понад 29 тис.

“Дякую міністру цифровізації Польщі Кшиштофу Гавковському та всьому уряду Польщі за солідарність і стійку підтримку України”, - підсумував український урядовець.

  • Раніше шеф канцелярії польського президента Збіґнєв Боґуцький заперечив, що вето, накладене Карольом Навроцьким на закон про допомогу українцям, припинить фінансування Інтернету Starlink для українських військ.
