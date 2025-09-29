Федоров: Польща продовжує фінансувати термінали Starlink в Україні

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, який продовжує фінансування абонплати для терміналів Starlink в Україні.

Про це повідомив перший віцепремʼєр – міністр із цифрової трансформації України Михайло Федоров.

“У час війни ця технологія має критичне значення — щоб лікарні, школи, критична інфраструктура та прифронтові регіони залишалися на звʼязку”, - написав Федоров.

Міністр додав, що в Україні працює понад 50 тис. терміналів Starlink. З них польські партнери передали понад 29 тис.

“Дякую міністру цифровізації Польщі Кшиштофу Гавковському та всьому уряду Польщі за солідарність і стійку підтримку України”, - підсумував український урядовець.