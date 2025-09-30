Шмигаль провів нараду з виробниками мін і обговорив захист підприємств ОПК

Міністр оборони Денис Шмигаль провів нараду з виробниками мін.

За його словами, від військових є запит на велику кількість мін для стримування наступу росіян, знищення його бронетехніки та живої сили. «Зі свого боку Міністерство готове максимально сприяти виробникам у масштабуванні та розвитку виробництва», — пообіцяв Шмигаль.

Він зазначив, що найближчим часом очікують зміни, які дозволять адаптувати процеси виробництва і кодифікації до умов сучасної війни й стандартів союзників.

Окремо міністр провів нараду щодо протиповітряної оборони підприємств оборонно-промислового комплексу.

«Зосередилися на нових рішеннях для захисту промислового потенціалу України. Наша мета — створення максимально сприятливих та безпечних умов для роботи оборонних підприємств з України та країн-партнерів», — наголосив Шмигаль.