Шмигаль провів нараду з виробниками мін і обговорив захист підприємств ОПК

Міністр пообіцяв, що його відомство сприятиме масштабуванню виробництва боєприпасів.

Шмигаль провів нараду з виробниками мін і обговорив захист підприємств ОПК
Денис Шмигаль
Фото: Пресслужба уряду

Міністр оборони Денис Шмигаль провів нараду з виробниками мін.

За його словами, від військових є запит на велику кількість мін для стримування наступу росіян, знищення його бронетехніки та живої сили. «Зі свого боку Міністерство готове максимально сприяти виробникам у масштабуванні та розвитку виробництва», — пообіцяв Шмигаль.

Він зазначив, що найближчим часом очікують зміни, які дозволять адаптувати процеси виробництва і кодифікації до умов сучасної війни й стандартів союзників.

Окремо міністр провів нараду щодо протиповітряної оборони підприємств оборонно-промислового комплексу. 

«Зосередилися на нових рішеннях для захисту промислового потенціалу України. Наша мета — створення максимально сприятливих та безпечних умов для роботи оборонних підприємств з України та країн-партнерів», — наголосив Шмигаль.
