Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Ексклюзив, ФотоКонцерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
ГоловнаСуспільствоПодії

​Чернишов перебуває в Україні і співпрацює зі слідством, – директор НАБУ

До нього не застосовано електронний браслет, зауважив Кривонос.

​Чернишов перебуває в Україні і співпрацює зі слідством, – директор НАБУ
Олексій Чернишов у ВАКС, 1 липня
Фото: скріншот

Колишній віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності Олексій Чернишов, перебуває на території України і не ухиляється від слідства.

Про це заявив директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос, передає "Українська правда".

«Чернишов виконує покладені на нього обов’язки Вищого антикорупційного суду: з’являється на виклики слідчого, не залишає територію України без дозволу. До нього не застосовано електронний браслет», – зазначив Кривонос.

Він додав, що в інших випадках посадовці без браслетів виїжджали за кордон, однак висловив сподівання, що цього разу ситуація буде іншою.

  • Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд продовжив строки досудового розслідування у справі Чернишова. У ВАКС пояснили, що слідчим потрібен додатковий час для встановлення усіх деталей.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies