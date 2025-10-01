​Чернишов перебуває в Україні і співпрацює зі слідством, – директор НАБУ

До нього не застосовано електронний браслет, зауважив Кривонос.

Колишній віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності Олексій Чернишов, перебуває на території України і не ухиляється від слідства.

Про це заявив директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос, передає "Українська правда".

«Чернишов виконує покладені на нього обов’язки Вищого антикорупційного суду: з’являється на виклики слідчого, не залишає територію України без дозволу. До нього не застосовано електронний браслет», – зазначив Кривонос.

Він додав, що в інших випадках посадовці без браслетів виїжджали за кордон, однак висловив сподівання, що цього разу ситуація буде іншою.