Представники історичної спільноти України оприлюднили заяву на дії Польщі щодо заборони «бандеризму»

З’явилася відкрита заява представників історичної спільноти України щодо намірів Польщі на законодавчому рівні засудити діяльність УПА та ОУН(б), прирівнявши її до тоталітарних режимів нацизму та комунізму.

Текст оприлюднило посольство України у Польщі.

У заяві ідеться, що у нашій державі із занепокоєнням сприйняли ініціативу певних політичних сил про внесення змін до законодавчих актів Польщі, аби запровадити засудження УПА та ОУН(б).

«При цьому, ініціатори цих нововведень в односторонньому порядку визначають українців винними за усі події, пов’язані з Волинською трагедією. У цьому контексті представники історичної спільноти України наголошує на необхідності уникнення політизації питань нашої спільної з Польщею історичної спадщини, зокрема тих трагічних спільних сторінок історії, які призвели до масових жертв з обох сторін», - наголосили підписанти.

У заяві зазначили, що історики докладають зусиль, аби створити об’єктивне дослідження усіх обставин «не лише вчинення злочинів щодо українського та польського населення на території Волині та Галичини, але й причин, які призвели до такого жорсткого протистояння».

«На сьогодні також немає остаточних досліджень і висновків щодо впливу спецпідрозділів окупаційних режимів СРСР та нацистської Німеччини на події, які призвели до цього українсько-польського протистояння. Тому досить сумнівними є спроби прирівняти антиімперську, національно-визвольну за своєю суттю, діяльність УПА та ОУН(б) до геноцидальних практик, неоімперських тоталітарних режимів нацистів і комуністів, проти яких насамперед і боролися українські повстанці», - зазначено у документі.

Українська сторона запропонувала польським колегам відновити формат фахових дискусій в межах Форуму істориків України та Польщі.

Спільнота істориків відзначила, що спроби розколоти Україну і Польщу активізувалися на початку повномасштабного вторгнення РФ і «наразі робиться наголос на засудженні діяльності УПА й забороні її символіки, яка на сьогодні асоціюється з героїзмом українських військових, які ціною власного життя захищають від російської навали і Україну, і Європу в цілому».

У заяві йдеться, що коли Польща таки ухвалить скандальний законопроєкт, то Україна буде змушена «вживати дзеркальних заходів та приймати на законодавчому рівні відповідні акти щодо оцінки дій окремих підрозділів Армії Крайової та Батальйонів хлопських, які, як відомо, вчиняли злочинні дії проти мирного українського населення в період Другої світової війни і в перші повоєнні роки».

Науковці вважають, що така ескалація буде відповідати інтересам Росії, тому для України і Польщі краще налагоджувати діалог у цьому питанні і що українська сторона готова до «об’єктивного, фахового та неупередженого діалогу».

«Вважаємо, що найбільш оптимальним шляхом вирішення питань спільної трагічної історії мало б бути продовження пошуково-ексгумаційних робіт на територіях обох країн з метою гідного вшанування пам’яті жертв тих подій – як українців, так і поляків», - вважає спільнота істориків.