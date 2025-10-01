Міненерго: Чорнобильська АЕС опинилась у блекауті через удар Росії по Славутичу

Через російський обстріл енергетичної інфраструктури у Славутичі на Чорнобильській АЕС виникла надзвичайна ситуація.
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
“Внаслідок стрибків напруги без електропостачання опинився Новий безпечний конфайнмент”, - йдеться у повідомленні.
В Міненерго нагадали, що Новий безпечний конфайнмент ізолює зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС та запобігає викиду радіоактивних матеріалів у довкілля.
Зараз фахівці проводять роботи з відновлення електропостачання.
- Збитки від російської атаки ударним безпілотником на захисну споруду Чорнобильської АЕС, що відбулася 14 лютого, можуть сягати сотень мільйонів доларів.
- 14 лютого один із ударних дронів із фугасною бойовою частиною, яким Росія атакувала Україну, влучив в укриття зруйнованого 4-го енергоблоку ЧАЕС.