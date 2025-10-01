Міненерго: Чорнобильська АЕС опинилась у блекауті через удар Росії по Славутичу

Через російський обстріл енергетичної інфраструктури у Славутичі на Чорнобильській АЕС виникла надзвичайна ситуація.

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

“Внаслідок стрибків напруги без електропостачання опинився Новий безпечний конфайнмент”, - йдеться у повідомленні.

В Міненерго нагадали, що Новий безпечний конфайнмент ізолює зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС та запобігає викиду радіоактивних матеріалів у довкілля.

Зараз фахівці проводять роботи з відновлення електропостачання.