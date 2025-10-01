Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Міненерго: Чорнобильська АЕС опинилась у блекауті через удар Росії по Славутичу

Без електропостачання опинився Новий безпечний конфайнмент.

Фото: пресс-служба президента

Через російський обстріл енергетичної інфраструктури у Славутичі на Чорнобильській АЕС виникла надзвичайна ситуація. 

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

“Внаслідок стрибків напруги без електропостачання опинився Новий безпечний конфайнмент”, - йдеться у повідомленні.

В Міненерго нагадали, що Новий безпечний конфайнмент ізолює зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС та запобігає викиду радіоактивних матеріалів у довкілля.

Зараз фахівці проводять роботи з відновлення електропостачання.

  • Збитки від російської атаки ударним безпілотником на захисну споруду Чорнобильської АЕС, що відбулася 14 лютого, можуть сягати сотень мільйонів доларів.
  • 14 лютого один із ударних дронів із фугасною бойовою частиною, яким Росія атакувала Україну, влучив в укриття зруйнованого 4-го енергоблоку ЧАЕС.
