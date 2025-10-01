В Україні спростили процедуру переведення військовослужбовців між ЗСУ і Нацгвардією

Раніше можна було переходити лише між частинами в межах однієї структури.

На засіданні уряду 1 жовтня спростили процедуру переведення військовослужбовців між Збройними силами і Нацгвардією.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, раніше можна було переходити лише між частинами в межах однієї структури.

«Тепер військові зможуть подати електронний рапорт через застосунок Армія+, щоб змінити місце служби між Збройними Силами та Нацгвардією», - додала глава уряду.

Свириденко зазначила, що також встановили чіткі терміни розгляду для всіх переведень:

командир військової частини має відреагувати на наказ протягом 3 діб;

кадровий центр ЗСУ протягом 5 днів розглядає обґрунтовані клопотання командира про скасування переведення.

«Рішення дає військовим більше можливостей реалізувати свій професійний потенціал», - запевнила глава уряду.