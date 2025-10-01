Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Ексклюзив, ФотоКонцерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
ГоловнаСуспільствоВійна

В Україні спростили процедуру переведення військовослужбовців між ЗСУ і Нацгвардією

Раніше можна було переходити лише між частинами в межах однієї структури.

В Україні спростили процедуру переведення військовослужбовців між ЗСУ і Нацгвардією
українські військові
Фото: МВС України

На засіданні уряду 1 жовтня спростили процедуру переведення військовослужбовців між Збройними силами і Нацгвардією.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, раніше можна було переходити лише між частинами в межах однієї структури. 

«Тепер військові зможуть подати електронний рапорт через застосунок Армія+, щоб змінити місце служби між Збройними Силами та Нацгвардією», - додала глава уряду.

Свириденко зазначила, що також встановили чіткі терміни розгляду для всіх переведень:

  • командир військової частини має відреагувати на наказ протягом 3 діб;
  • кадровий центр ЗСУ протягом 5 днів розглядає обґрунтовані клопотання командира про скасування переведення.

«Рішення дає військовим більше можливостей реалізувати свій професійний потенціал», - запевнила глава уряду.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies