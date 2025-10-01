На Херсонщині за добу від російських обстрілів загинула людина, ще трьох поранено

Росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі та житлових кварталах.

За минулу добу на Херсонщині через російську агресію загинула людина, ще три - дістали поранення.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Білозерка, Золота Балка, Веселе, Бургунка, Велетенське, Дудчани, Зміївка, Кізомис, Львове, Микільське, Милове, Михайлівка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Придніпровське, Республіканець, Розлив, Саблуківка, Токарівка, Томарине, Тягинка, Червоний Маяк, Широка Балка, Дніпровське, Антонівка, Софіївка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі та житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, - пошкодили 5 багатоповерхівок та 6 приватних будинків.