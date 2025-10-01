У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
ГоловнаСуспільствоВійна

На Херсонщині за добу від російських обстрілів загинула людина, ще трьох поранено

Росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. 

На Херсонщині за добу від російських обстрілів загинула людина, ще трьох поранено
Ілюстративне фото

За минулу добу на Херсонщині через російську агресію загинула людина, ще три - дістали поранення.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін. 

Під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Білозерка, Золота Балка, Веселе, Бургунка, Велетенське, Дудчани, Зміївка, Кізомис, Львове, Микільське, Милове, Михайлівка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Придніпровське, Республіканець, Розлив, Саблуківка, Токарівка, Томарине, Тягинка, Червоний Маяк, Широка Балка, Дніпровське, Антонівка, Софіївка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі та житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, - пошкодили 5 багатоповерхівок та 6 приватних будинків.
