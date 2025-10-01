Зеленський: блекаут на обʼєктах колишньої ЧАЕС тривав більш ніж три години

Росіяни не могли не знати, що удар по обʼєктах у Славутичі матиме такі наслідки для Чорнобиля.

Через удар росіян по одній з енергетичних підстанцій у Славутичі більш ніж три години тривав блекаут на обʼєктах колишньої Чорнобильської атомної станції.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Росіяни не могли не знати, що удар по обʼєктах у Славутичі матиме такі наслідки для Чорнобиля. І це був цілеспрямований удар, у якому вони застосували більше 20 дронів – за попередньою оцінкою, російсько-іранських “шахедів”. Частину цих дронів вдалося збити, але удар був організований саме хвилею дронів, щоб ускладнити захист обʼєкта”, - наголосив Зеленський.

Він уточнив, що через удар росіян без електропостачання залишилось, зокрема, нове укриття, яке убезпечує навколишнє середовище від залишків четвертого енергоблока станції після вибуху 1986 року та радіоактивних уламків і пилу.

“Також це сховище для відпрацьованого ядерного палива, в якому зберігається 80% усього такого відпрацьованого палива, що було накопичене за час функціонування АЕС. Це відпрацьовані паливні збірки загальною вагою понад 3250 тонн”, - зазначив президент.

Він нагадав, що восьмий день триває блекаут на Запорізькій АЕС, що розпочався через російські обстріли, і росіяни не роблять нічого, щоб виправити ситуацію та дати змогу українським фахівцям відновити зовнішнє живлення ЗАЕС.