Хусити припиняють атаки на Ізраїль і судна після угоди про перемир’я в Газі

Лідер єменського руху "Ансар Аллах" Абдул-Малік аль-Хусі наказав своїм бойовикам зупинити атаки на Ізраїль та судна, пов’язані з Єврейською державою, у Червоному морі та Аденській затоці.

Про це повідомляє Middle East Eye із посиланням на джерела в уряді Саудівської Аравії.

За даними джерела, рішення ухвалене на тлі підписання угоди про припинення вогню в секторі Газа.

Хусити заявили, що утримуватимуться від атак, доки Ізраїль дотримуватиметься умов перемир’я. Водночас у русі наголосили, що продовжуватимуть підтримувати палестинців "у всіх формах".