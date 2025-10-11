Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Зимова кампанія України
Хусити припиняють атаки на Ізраїль і судна після угоди про перемир’я в Газі

Хусити заявили, що утримуватимуться від атак, доки Ізраїль дотримуватиметься умов перемир’я.

Хусити припиняють атаки на Ізраїль і судна після угоди про перемир’я в Газі
Хусити мобілізують більше бійців на тлі ескалації атак на кораблі в Червоному морі
Фото: EPA/UPG

Лідер єменського руху "Ансар Аллах" Абдул-Малік аль-Хусі наказав своїм бойовикам зупинити атаки на Ізраїль та судна, пов’язані з Єврейською державою, у Червоному морі та Аденській затоці. 

Про це повідомляє Middle East Eye із посиланням на джерела в уряді Саудівської Аравії.

За даними джерела, рішення ухвалене на тлі підписання угоди про припинення вогню в секторі Газа. 

Хусити заявили, що утримуватимуться від атак, доки Ізраїль дотримуватиметься умов перемир’я. Водночас у русі наголосили, що продовжуватимуть підтримувати палестинців "у всіх формах".

  • Від початку нападу ХАМАС на Ізраїль восени 2023 року єменські хусити неодноразово здійснювали напади на торговельні судна в регіоні на знак солідарності із палестинцями.
  • З листопада 2023 року хусити атакували десятки торгових суден ракетами, безпілотниками та малими човнами в Червоному морі та Аденській затоці. Вони потопили два судна, захопили третє та вбили чотирьох членів екіпажу.
