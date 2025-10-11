Хусити припиняють атаки на Ізраїль і судна після угоди про перемир’я в Газі

Лідер єменського руху "Ансар Аллах" Абдул-Малік аль-Хусі наказав своїм бойовикам зупинити атаки на Ізраїль та судна, пов’язані з Єврейською державою, у Червоному морі та Аденській затоці.
Про це повідомляє Middle East Eye із посиланням на джерела в уряді Саудівської Аравії.
За даними джерела, рішення ухвалене на тлі підписання угоди про припинення вогню в секторі Газа.
Хусити заявили, що утримуватимуться від атак, доки Ізраїль дотримуватиметься умов перемир’я. Водночас у русі наголосили, що продовжуватимуть підтримувати палестинців "у всіх формах".
- Від початку нападу ХАМАС на Ізраїль восени 2023 року єменські хусити неодноразово здійснювали напади на торговельні судна в регіоні на знак солідарності із палестинцями.
- З листопада 2023 року хусити атакували десятки торгових суден ракетами, безпілотниками та малими човнами в Червоному морі та Аденській затоці. Вони потопили два судна, захопили третє та вбили чотирьох членів екіпажу.