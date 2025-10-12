Пекін готовий посилювати стратегічне партнерство з Північною Кореєю, — Reuters

Китай готовий розвивати свої відносини з Північною Кореєю для зміцнення стратегічної співпраці у міжнародних та регіональних питаннях.

Про це заявив лідер КНР Сі Цзіньпін у листі північнокорейському лідеру Кім Чен Ину, пише Reuters з посиланням на державне агентство KCNA.

Сі надіслав відповідь на лист Кіма з нагоди річниці заснування Комуністичної партії Китаю. У листі наголошується, що Пекін і Пхеньян є "добрими сусідами та друзями", які підтримують один одного, а їхня дружба стає міцнішою.

За інформацією KCNA, під час візиту Кіма до Китаю у вересні лідери обох країн підготували план розвитку двосторонніх відносин.

Крім того, Китай та Північна Корея підписали меморандум про взаєморозуміння з ключових питань, що стосуються обох сторін.