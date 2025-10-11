Reuters: лідер КНДР Кім Чен Ин продемонстрував нову міжконтинентальну ракету "Хвасон"

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час військового параду продемонстрував нову міжконтинентальну ракету "Хвасон-20", яка начебто здатна вдарити по США
Про це пише Reuters з посиланням на північнокорейське агентство KCNA.
Парад на честь 80-ї річниці заснування правлячої Трудової партії Кореї розпочався у Пхеньяні ввечері 10 жовтня. До міста прибули прем’єр-міністр Китаю Лі Цян, російська делегація на чолі з експрезидентом Дмитром Медведєвим і голова Компартії В’єтнаму То Лам.
На військовому параді Ким Чен Ин продемонстрував найсучаснішу міжконтинентальну балістичну ракету "Хвасон-20", яку Центральне агентство Північної Кореї описує як "найпотужнішу стратегічну ядерну систему зброї" країни.
Як заявили у КНДР, серія міжконтинентальних балістичних ракет "Хвасон" нібито дала Північній Кореї можливість вражати будь-яку точку материкової частини США.
- Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав посилити ядерну програму країни "щит і меч" для захисту суверенітету і безпеки КНДР.
- Кім Чен Ин заявив, що відкритий до переговорів зі США за умови, що він зможе зберегти свій ядерний арсенал.
- Північнокорейський заступник міністра закордонних справ Кім Сон Гьон виступив у ООН зі зверненням щодо перспективи відмови КНДР від ядерної зброї. Він наголосив, що КНДР “ніколи не відмовиться від суверенітету, права на існування та не порушить конституцію”.