Reuters: лідер КНДР Кім Чен Ин продемонстрував нову міжконтинентальну ракету "Хвасон"

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час військового параду продемонстрував нову міжконтинентальну ракету "Хвасон-20", яка начебто здатна вдарити по США

Про це пише Reuters з посиланням на північнокорейське агентство KCNA.

Парад на честь 80-ї річниці заснування правлячої Трудової партії Кореї розпочався у Пхеньяні ввечері 10 жовтня. До міста прибули прем’єр-міністр Китаю Лі Цян, російська делегація на чолі з експрезидентом Дмитром Медведєвим і голова Компартії В’єтнаму То Лам.

На військовому параді Ким Чен Ин продемонстрував найсучаснішу міжконтинентальну балістичну ракету "Хвасон-20", яку Центральне агентство Північної Кореї описує як "найпотужнішу стратегічну ядерну систему зброї" країни.

Як заявили у КНДР, серія міжконтинентальних балістичних ракет "Хвасон" нібито дала Північній Кореї можливість вражати будь-яку точку материкової частини США.